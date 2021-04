Pd: Provenzano, partito deve darsi la missione della "prossimità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due settimane fa Enrico Letta mi ha chiesto di accompagnarlo nell’avventura di guidare il Partito democratico. Proverò a mettercela tutta, con passione e impegno". Lo afferma il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano. "Sono stati giorni intensi, insieme a Irene Tinagli e a tutta la nuova segreteria - continua Provenzano su Facebook -, dedicati soprattutto ad ascoltare. Prima di tutto, la nostra comunità, che ha mostrato, dopo una grave caduta con le dimissioni di Zingaretti, di sapersi rialzare e di avere tutte le energie per farlo. La campagna di consultazione partita dopo l’elezione del nuovo segretario ha già coinvolto 3 mila circoli e quasi 40 mila iscritti. È stato un piccolo giro d'Italia, ahimè solo virtuale. Ho partecipato a molte assemblee da Palermo alla periferia di Roma, da Napoli a Modena e Bergamo, e che continua oggi con Firenze, poi Lecce, altri paesi e città". L'esponente del Pd aggiunge: "Ci siamo confrontati per migliorare le nostre proposte, sui diritti umani, i beni pubblici, l’innovazione per colmare i divari, il lavoro buono per giovani, donne, Sud. Soprattutto, su come organizzare un partito che deve aprirsi, accogliere, crescere e darsi la missione della 'prossimità'. È la delega principale che Enrico mi ha affidato, e per me significa anche questo: tornare a parlare con il nostro popolo". (segue) (Rin)