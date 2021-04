Pd: Provenzano, partito deve darsi la missione della "prossimità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provenzano prosegue: "Ma è solo una parte del percorso iniziato: quella decisiva per me riguarda il mondo del lavoro. Abbiamo iniziato un ciclo di incontri con i rappresentanti dei lavoratori, a partire da quelli impegnati sulla vertenza Amazon per mettere subito in chiaro una cosa: non so a Seattle o altrove, ma in Italia si parla con i sindacati, sempre. Abbiamo incontrato i riders nella loro piazza, e affrontato grandi questioni aperte come quella di Alitalia. Molto si può fare, dal governo. E alcuni passi si sono compiuti e si stanno compiendo. Su altri, bisogna spingere. Ma per grande partito della sinistra europea come il nostro è essenziale ritessere i legami sociali, condividere un orizzonte di progresso. È un tempo di grandi rischi, ma abbiamo l’opportunità di uscirne davvero più forti e migliori con la nuova stagione di investimenti europei. Oggi incontriamo i rappresentanti delle imprese e dei lavoro sul piano nazionale Next generation Eu, in vista della sua stesura finale. Poi incontreremo associazioni, reti di cittadinanza attiva. Ce lo siamo detti molte volte, è la nostra grande occasione e non possiamo sprecarla. Di fronte alle grandi sfide dell’innovazione e della sostenibilità, la nostra missione è una - conclude il vicesegretario democratico -, prendersi cura e liberare le energie di tutte persone in tutti i luoghi. Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti. Lo abbiamo detto. Ora dobbiamo cominciare a somigliare per davvero alle cose che diciamo". (Rin)