Ocse: ministro Finanze tedesco Scholz, verso accordo su riforma fiscale globale

- Con le ultime dichiarazioni del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) si avvicina all'accordo sulla riforma fiscale globale, con un'aliquota minima internazionale e un'imposta per le grandi imprese del settore It. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, secondo cui l'intesa “è possibile anche in estate”. Nella giornata di ieri 5 aprile, Yellen ha evidenziato la necessità di una tassazione minima globale. Gli Stati Uniti valutano ora un'aliquota del 21 per cento. Per Scholz, è importante che un accordo possa essere raggiunto rapidamente. (Geb)