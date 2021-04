Sudan: colloqui di pace tra governo e Splm-N riprenderanno il 25 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace tra il governo del Sudan e il Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord (Splm-N) riprenderanno il prossimo 25 maggio. Lo ha dichiarato oggi il consigliere presidenziale sud sudanese e capo mediatore Tut Gatluak, dopo essere arrivato a Khartum per tenere colloqui con i funzionari di Khartum, nel quadro di quanto concordato nella dichiarazione di principi conclusa lo scorso 28 marzo tra il capo del Consiglio sovrano Abdel Fattah al Burhan e il leader dell'Splm-N, al-Hilu. "Il primo round di colloqui tra il governo e le delegazioni dell'Splm-Nord si terrà il 25 maggio", ha annunciato Gatluak citato da "Sudan Tribune", al termine di un incontro con al Burhan convocato per discutere l'attuazione dell'accordo di pace di Giuba e la ripresa dei colloqui con il gruppo di ex combattenti. L'accordo del 28 marzo è stato accolto con favore dalle forze politiche sudanesi e dagli ex gruppi armati, affrontando in particolare due questioni importanti: il rapporto tra Stato e religione e le disposizioni in materia di sicurezza. (segue) (Res)