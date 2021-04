Sudan: colloqui di pace tra governo e Splm-N riprenderanno il 25 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da Gatluak l'incontro con Burhan ha discusso anche dell'attuazione dell'accordo di pace del Sudan orientale. In questo senso, ha detto, si "richiede a tutti i popoli dell'Est di sedersi e dialogare tra loro per raggiungere un accordo che soddisfi tutte le componenti". Si è inoltre discusso delle questioni relative all'attuazione degli accordi di pace nel Sudan orientale e centrale per quanto riguarda la condivisione delle risorse economiche. Questa settimana, l'Slm-Mm guidato da Minni Minnawi (un altro gruppo armato del Darfur) ha criticato la lentezza del processo di implementazione e ha invitato a sostenere i costosi accordi di sicurezza. L'ex leader ribelle chiede inoltre di essere nominato capo dell'autorità regionale del Darfur. (Res)