Energia: Eni annuncia nuova scoperta a olio leggero nell’offshore dell’Angola (2)

- Cuica è la seconda scoperta a olio significativa all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e conferma l’impegno della joint venture del Blocco 15/06 ad utilizzare il favorevole contesto legislativo offerto dal decreto legislativo presidenziale 5/18 del 18 Maggio 2018, che permette di realizzare nuova attività di esplorazione all’interno delle aree di sviluppo esistenti. Il pozzo è stato progettato e perforato nelle immediate vicinanze di una struttura di produzione dell’East Hub: questo ne permette l’immediato collegamento al network sottomarino di produzione, portando quindi nuova produzione sulla Fpso Armada Olombendo ed estendendone il plateau di produzione. Lo start up della produzione è atteso entro sei mesi dal pozzo di scoperta. Dopo le scoperte di Kalimba, Afoxé, Ndungu, Agidigbo, Agogo e i suoi appraisals realizzati tra il 2018 e il 2020, prosegue la nota, Cuica rappresenta la prima scoperta commerciale nel Blocco 15/06 in seguito al rilancio della campagna esplorativa dopo la crisi Covid-19 e la caduta dei prezzi. La scoperta conferma il potenziale esplorativo del blocco e l’impegno dell’operatore a valorizzarlo attraverso le tecnologie proprietarie e il successo della strategia “infrastructure-led”, che permette di valorizzare rapidamente le risorse addizionali. Il periodo esplorativo del Blocco 15/06 è stato esteso di ulteriori 3 anni sino a novembre 2023. (Com)