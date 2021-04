Covid: Palozzi (Cambiamo), incrementare controlli prevenzione contagio su bus e treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Reputiamo molto seri e preoccupanti i dati che emergono dal monitoraggio svolto dai Nas e Arpa Lazio in merito alle misure di contenimento epidemico sui mezzi pubblici della Capitale d'Italia". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Su 42 tamponi effettuati su punti sensibili di automezzi e vetture ferroviarie della rete di trasporti pubblici urbani ed extraurbani - prosegue Palozzi - è stato rilevato un totale di 11 positività. Numeri che potrebbero far sorgere qualche perplessità nella corretta applicazione delle azioni di contenimento al Covid 19. Per questa ragione, è necessario e improcrastinabile che Comune di Roma e Regione Lazio, ciascuna nel proprio ambito di competenza, approfondiscano in tempi rapidi questa allarmante realtà igienico-sanitaria e, laddove opportuno, implementino i controlli e le misure di prevenzione anti Covid sul trasporto pubblico, capitolino e regionale, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini".(Com)