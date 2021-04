Infrastrutture: l’Egitto annuncia fallimento negoziati diga sul Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha annunciato il fallimento dei negoziati ministeriali mediati a Kinshasa dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc), presidente di turno dell'Unione africana, sulla Grande diga etiope della rinascita (Gerd) in costruzione sul Nilo. Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri egiziano, spiegando che la trattativa non ha portato alcun progresso e si può dire fallita. Le delegazioni guidate dai ministri degli Esteri di Sudan, Etiopia ed Egitto si sono trovate in disaccordo sul ruolo degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite nella fase successiva di confronto. Khartum e Il Cairo chiedono infatti di espandere il meccanismo di mediazione guidata dall'Unione africana per includere Stati Uniti, Ue e Nazioni Unite, mentre l'Etiopia rifiuta questa possibilità, sostenendo che i facilitatori dovrebbero essere selezionati in base alle questioni negoziate dai tre Paesi. A questo proposito Addis Abeba ha proposto di suddividere l'accordo in due sotto accordi, il primo sul riempimento della diga, l'altro sul suo funzionamento. Proposta che è stata respinta da Khartum. (segue) (Cae)