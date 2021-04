Infrastrutture: l’Egitto annuncia fallimento negoziati diga sul Nilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di presidente di turno dell'Unione africana, il capo di Stato congolese Felix Antoine Tshisekedi aveva prolungato oggi i colloqui ministeriali sulla Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) avviati sabato, visto il mancato raggiungimento di una posizione comune sulla mediazione internazionale. Tshisekedi, riferisce "Sudan Tribune", ha convinto i ministri degli Esteri dei tre Paesi a prolungare di alcune ore i colloqui per raggiungere una posizione comune e redigere una dichiarazione finale. Nel corso del dialogo di questi giorni il ministro etiope dell'Acqua, dell'irrigazione e dell'elettricità Seleshi Bekele ha dichiarato che la diga Gerd inizierà a generare energia entro pochi mesi: "questo sarà l'anno in cui la Grande diga etiope della Rinascita inizierà a generare energia con le due turbine", ha detto nel suo intervento. (segue) (Cae)