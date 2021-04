Libia: Viviani (Lega), tavolo interministeriale a tutela pesca in acque contese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli che ha preso a cuore il tema della pesca nelle acque contese dalla Libia dopo il sequestro per 108 giorni di due pescherecci di Mazara del Vallo. Uno specchio acqueo ricco di risorse ittiche e sfruttato per la pesca del gambero rosso, un prodotto di eccellenza". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento Pesca e componente della Commissione Agricoltura. "Importante quindi l'impegno, da parte del sottosegretario, a richiedere l'apertura di un tavolo interministeriale per garantire la tutela degli interessi nazionali con la salvaguardia della nostra marineria promuovendo ad esempio la sorveglianza attiva della Marina Militare in quella zona - aggiunge -. Come ho sottolineato, si tratta di un processo che deve mettersi in moto quanto prima. Una situazione difficile che richiede un maggior impegno da parte del Ministero degli Esteri, purtroppo latitante finora su queste tematiche. Con la visita del premier Draghi a Tripoli l'Italia torna protagonista nello scenario libico".(com)