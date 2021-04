Finanza: Mef annuncia emissione dual tranche nuovo Btp a 50 anni e riapertura Btp a 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank Ireland, Bofa Securities Europe, Jp Morgan, Société Générale e Unicredit il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark Btp a 50 anni con scadenza primo marzo 2072, e di una riapertura del Btp a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028 e cedola 0,25 per cento. Stando al relativo comunicato stampa, la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il dicastero ha precisato che l’annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per martedì 13 aprile avverrà tenendo conto dell’operazione annunciata. (Com)