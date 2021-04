Cultura: 4 incontri per "Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via il 13 aprile il ciclo Radici. Sguardi sulla mostra: quattro incontri online gratuiti sui canali social del Museo dell’Ara Pacis, un approfondimento intorno alla mostra "Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza" allestita presso il museo. Rispettando le disposizioni per l’emergenza sanitaria, l’esposizione sarà prorogata fino al 29 agosto 2021. La mostra è promossa nella sua unica tappa italiana da Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, Contrasto e Magnum photos, organizzata da Contrasto e Zètema progetto Cultura, con la collaborazione di Villa Medici. Académie de France à Rome e Centro Ceco di Roma, Ambasciata della Repubblica Ceca. (segue) (Com)