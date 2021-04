Germania: Covid, al via vaccinazioni presso gli studi medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi in Germania le vaccinazioni contro il Covid-19 presso gli studi dei medici di base. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è accelerare la campagna di vaccinazione, in corso nel Paese come negli altri Stati membri dell'Ue dal 27 dicembre. L'iniziativa presenta, infatti, evidenti ritardi. A oggi, soltanto il 12,7 per cento dei tedeschi ha ricevuto la prima dose del preparato. Al 5,5 per ceto è stata somministrata anche la seconda fiala. (Geb)