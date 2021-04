Spagna: Covid, comunità di Madrid valutò possibilità acquisto vaccino Sputnik V per ritardi governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di quest'anno esponenti del governo locale della comunità di Madrid avrebbero incontrato almeno in tre occasioni i rappresentanti della produzione del vaccino russo anti Covid-19 Sputnik V per ottenere informazioni sull'acquisto delle dosi di fronte alla carenza della fornitura ufficiale. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "Abc", questi appuntamenti avevano avuto luogo per mantenere aperte tutte le possibilità di acquisto con l'obiettivo di aumentare il tasso di immunizzazione della regione a causa dei ritardi che si erano verificati nelle settimane precedenti. Secondo quanto riferito dall'assessore regionale alla Salute, Enrique Ruiz Escudero, Madrid non intendeva anticipare altri territori, ma studiare pre-accordi di acquisto vantaggioso per l'intero sistema sanitario nazionale. (Spm)