Alitalia: Lupo (M5s), ad Air France autorizzati fino a 4 miliardi

- "Poche ore fa la Commissione europea ha dato il via libera a un investimento del Governo francese fino a 4 miliardi di euro per ricapitalizzare Air France. Con questa iniezione di liquidità per sostenere il vettore, il capitale azionario dello Stato francese sale dall'attuale 14,3 per cento a poco meno del 30 per cento". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Giulia Lupo. "Questi aiuti sono stati giudicati compatibili con la normativa comunitaria e non distorsivi della concorrenza - spiega -. Air France si è impegnata a rendere disponibili, presso il congestionato aeroporto di Parigi Orly, circa 18 degli attuali slot. Tuttavia per la cessione degli slot il governo francese ha posto specifiche condizioni, e cioè che non siano assegnati a vettori che effettuano dumping salariale e contrattuale. Il caso francese dimostra che è possibile salvaguardare i propri asset strategici anche con aiuti ingenti e compatibili con la concorrenza. Tornando al nostro Paese, ci tocca far notare all'Ue che non si possono applicare due pesi e due misure. Il fatto che Alitalia fosse in amministrazione straordinaria già prima della pandemia, non può precludere la scelta del nostro Paese di avere un vettore di bandiera e di rilanciare un asset strategico. Il passato non può essere l'unico indice di misura, anche perché non si tiene conto della gestione dell'ultimo anno che, nonostante la pandemia, ha garantito l'operativo e ridotto le perdite. Come è stato fatto per la Francia, chiediamo all'Ue di considerare che il mondo post Covid non è quello di prima. In forza di questa considerazione è necessario convergere verso una soluzione che non sia a priori penalizzante per l'Italia e il suo vettore di bandiera. Anche il nostro Paese deve poter avere il suo vettore nazionale e fissare le sue condizioni, anche con riferimento agli slot che non dovranno essere assegnati a compagnie aeree che praticano dumping sociale e salariale, come già troppo spesso avviene nel nostro mercato. La Commissione europea dia un segnale anche all'Italia, approvando un reale prestito ponte di 100 milioni per garantire l'operativo di Alitalia in Amministrazione straordinaria. Contemporaneamente, si proceda al più presto a far decollare Ita con un piano che in questo mercato globale non può riferirsi alla semplice parola "sostenibile", quindi assolutamente non da mini compagnia di bandiera. Serve una flotta adeguata per stare nel mercato". (com)