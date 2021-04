Ambiente: Fontani (Sogin), no dubbi su criteri Cnapi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sarà il giusto bilanciamento fra l’interesse nazionale di realizzare il deposito e quello di una produzione agricola minoritaria o importante a seconda di quello che sarà il peso a livello nazionale”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Sogin, Emanuele Fontani, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. L’importanza delle culture agricole sui territori “è stata valutata nelle classi di idoneità”, ha poi chiarito ricordando che sui criteri di selezione previsti dalla Carta, “per noi non ci sono dubbi perché sono criteri internazionali, di sicurezza e di opportunità”. Il punto secondo l’amministratore “è ora far capire cosa vuol dire ospitare il sito” sul proprio territorio. (Rin)