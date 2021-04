Etiopia: governo proroga termine presentazione offerte per nuove licenze telecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia ha prorogato di tre settimane il termine destinato alle aziende di telecomunicazioni per presentare offerte per nuove licenze operative, annunciando come termine ultimo il 26 aprile. Lo ha dichiarato oggi l'Authority di regolamentazione del settore, rispondendo così alla richiesta delle società del settore di adeguare le loro offerte ad un "contesto di mercato Covid". L'Etiopia è uno dei mercati telecom rimasti più chiusi al mondo, anche se il governo sta spingendo per liberalizzare il settore. Il primo ministro Abiy Ahmed ha proseguito con l'asta di nuove licenze e la vendita di una quota del 45 per cento nella compagnia di Stato Ethio Telecoms. (segue) (Res)