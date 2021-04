Etiopia: governo proroga termine presentazione offerte per nuove licenze telecom (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso il premier ha poi annunciato grandi interventi a livello delle infrastrutture nazionali. "Le sfide del collegamento del mercato sono state legate all'accesso stradale. Pertanto ci siamo concentrati sulla costruzione di strade e quest'anno abbiamo raddoppiato lo stanziamento di bilancio per la loro costruzione", ha detto Ahmed, annunciando inoltre che "grandi progetti" verranno realizzati presto nei settori del turismo e delle telecomunicazioni (Itc). In particolare, sono in corso i lavori per trasformare il palazzo di Bezawit a Bahir Dar in un hotel a cinque stelle, mentre sono stati finalizzati i preparativi per la costruzione di un ponte sulla baia lungo 380 metri e che collegherà il Palazzo Bezawit con le profondità del lago Tana. Secondo il Premier, sono inoltre completati i lavori di progettazione per collegare la città di Gondar con il lago Tana. Sul fronte tecnologico, Addis Abeba sta lavorando per affermare la sua presenza nello spazio: "in due anni abbiamo lanciato due satelliti in orbita. Stiamo costruendo le nostre capacità tecnologiche per lo sviluppo", ha dichiarato Ahmed. Il Paese ha quindi intrapreso progetti nel campo dei veicoli aerei senza pilota, droni che verranno usati anche per contrastare i disastri naturali e causati dall'uomo. Ad esempio, l'Etiopia ha applicato i droni nelle operazioni di contrasto e nella lotta contro gli sciami di locuste del deserto in diverse parti del Paese. (Res)