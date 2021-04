Speciale energia: Fnm ed Eni insieme per accelerare transizione energetica del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fnm, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ed Eni, a conferma del rispettivo impegno verso la decarbonizzazione, hanno firmato una lettera di intenti con la quale avviano una collaborazione strategica finalizzata a velocizzare i processi di transizione a nuove fonti di energia. Stando al relativo comunicato stampa, la lettera – sottoscritta dal presidente di Fnm Andrea Gibelli e dal direttore generale Energy evolution, di Eni Giuseppe Ricci – prevede la definizione di possibili collaborazioni e iniziative nei seguenti ambiti: l’introduzione di carburanti e vettori energetici in grado di ridurre le emissioni di CO2 per i motori termici dei mezzi di trasporto; l’introduzione di modelli di cattura, stoccaggio o utilizzo della CO2 generata nei processi di produzione dell’idrogeno da destinare ai mezzi di trasporto; e l’introduzione di punti di distribuzione dell’idrogeno per la mobilità privata su strada. La collaborazione, prosegue la nota, si inserisce nel progetto H2iseO di Fnm e Trenord che punta a far diventare il Sebino e la Valcamonica la prima "hydrogen valley" italiana. La partnership, si legge nel documento, ha l’obiettivo di valutare ed implementare una serie di iniziative nel breve e lungo termine utili al raggiungimento dei target di decarbonizzazione del settore dei trasporti fissati dalla strategia europea e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima italiano. (Com)