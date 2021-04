Agricoltura: assessore Lazio, pieno sostegno alla proposta Mipaaf per riparto Feasr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione Lazio abbiamo deciso di sostenere la proposta di mediazione sul riparto del Fondo europeo agricoltura e sviluppo rurale (Feasr) per il 2021-2022 avanzata dagli Uffici del Mipaaf, che prevede l’applicazione di criteri oggettivi, firmando una lettera congiunta con le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano". Lo dichiara in una nota l'assessora all’Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Per mesi, infatti, abbiamo lavorato nell'ambito della Conferenza permanente degli assessori, sia in sede tecnica che in sede politica, per giungere all’individuazione di criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse per lo sviluppo rurale 2021 – 2027, già a partire dalla fase di transizione 2021 – 2022, pensando in particolare al numero di aziende agricole, alla Plv, alla Sau e alla superficie forestale". (segue) (Com)