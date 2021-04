Agricoltura: assessore Lazio, pieno sostegno alla proposta Mipaaf per riparto Feasr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur non arrecando il massimo vantaggio alle nostre Regioni, abbiamo accettato con senso di responsabilità, in un periodo così delicato e complesso a causa dell'emergenza sanitaria, criteri che guardassero soprattutto agli interessi generali dell’agricoltura italiana, e ringrazio il ministro Patuanelli per aver proposto una mediazione di sintesi oggettiva. Sosteniamo l’applicazione di criteri oggettivi (ovvero statistici, reali, aggiornati) nella determinazione del riparto di risorse non per trarre infatti un mero e particolare vantaggio territoriale, ma perché crediamo che il senso del PSR sia quello di disegnare l’agricoltura del futuro partendo da una analisi oggettiva dell’agricoltura presente, dei suoi bisogni, delle sue peculiarità, della sua prospettiva", continua l'assessora Onorati nella nota. "Vogliamo vedere riconosciuto il valore reale della nostra agricoltura e del nostro comparto agroalimentare regionale di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi perché è il prodotto del lavoro faticoso, incessante e appassionato delle nostre imprese e dei lavoratori e custodi della nostra terra. Giovani, innovazione, equa distribuzione del reddito, crescita sostenibile, difesa del valore della produzione e promozione del made in Lazio hanno bisogno di futuro e di collaborazione tra chi è designato a rappresentarli, non della conservazione", conclude. (Com)