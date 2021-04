Camera: domani in commissione Finanze audizioni Abi e Cncu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 7 aprile, la commissione Finanze della Camera svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 14, Associazione bancaria italiana (Abi) sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19; ore 15, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)