Libia: Tripodi (FI), bene ritrovata leadership Italia

- "È un bene la ritrovata leadership del nostro Paese. Il viaggio in Libia del Presidente Draghi, va in questa direzione. Dopo diversi anni da spettatore, l'Italia torna finalmente ad essere interlocutore privilegiato del nostro storico partner nel Mediterraneo". Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio. "Vedo nell'azione del presidente del Consiglio - continua - un'efficacia che ha la stella polare nel potenziamento delle relazioni tra i due Paesi e nella cooperazione. Esattamente la linea portata avanti dal governo guidato dal presidente Berlusconi, che come è noto è stato il pioniere del rilancio delle relazioni bilaterali, proprio con quel trattato di amicizia italo-libico, oggi richiamato dal primo ministro libico, Abdul Hamid Mohamed Dbeibah. Un accordo che tanti vantaggi portò in termini di stabilità e relazioni commerciali con i nostri asset strategici. Sono certa che la lungimirante visione del Presidente Draghi, renderà protagonista l'Italia nello scacchiere internazionale, partendo proprio dal Mediterraneo". (Com)