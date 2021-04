Covid: assessore Lazio, Mattarella un esempio, ha chiesto della campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sobrietà del Presidente Mattarella è un esempio fulgido". Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato che questa mattina ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ricevere il richiamo del vaccino anti Covid. "Questa mattina allo Spallanzani si è svolto tutto regolarmente", ha aggiunto l'assessore D'Amato nella nota. "Dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino il presidente si è soffermato all’uscita chiedendo notizie in merito all’andamento della campagna vaccinale e ho riferito che a Roma e nel Lazio si sta compiendo un grande sforzo organizzativo e siamo pronti a fare di più, ma abbiamo bisogno della certezza delle forniture dei vaccini".(Rer)