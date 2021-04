Roma: arrestati a Tor Bella Monaca tre spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine in via dell’Archeologia, un’altra pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, ha arrestato un romano di 21 anni, anche lui già noto ai militari perché già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma in caserma. Il 21enne è stato notato dai militari a bordo di uno scooter sprovvisto di targa e lo hanno controllato. La perquisizione personale effettuata dai carabinieri ha portato al sequestro di 12 dosi di cocaina e di 210 euro in contanti. Dai successivi accertamenti effettuati dai militari sul motociclo, dal numero di telaio è emerso che era stato rubato nel mese di marzo. Per questo il giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. (Rer)