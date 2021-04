Covid: Ue, nessuna conferma di nuovi blocchi export vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non ha confermato di aver preso altre decisioni di bloccare le esportazioni di vaccini anti Covid. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. Il portavoce ha ricordato che finora è stata negata una sola richiesta, quella di 250 mila dosi del vaccino AstraZeneca dall'Italia per l'Australia, ma che "non ci sono stati altri sviluppi da allora" su questo fronte. "Quindi non possiamo confermare nessuna nuova decisione di bloccare le esportazioni di vaccini verso l'Australia o altri Paesi", ha detto Mamer. (Beb)