Speciale difesa: le Filippine accusano la Cina di voler occupare nuovi territori

- La Cina ha intenzione di occupare più territori nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. Lo sostiene in un comunicato il segretario alla Difesa delle Filippine, Delfin Lorenzana, facendo riferimento in particolare all’accresciuta presenza di navi cinesi nell’area. Le dichiarazioni di Lorenzana giungono dopo che nel fine settimana l’ambasciata della Repubblica popolare a Manila ha difeso la presenza di imbarcazioni cinesi nell’atollo di Whitsun Reef, affermando che quest’ultimo fa parte delle “Isole cinesi Nansha”, il nome con il quale Pechino si riferisce alle Isole Spratly. “La Cina dovrebbe rispettare la sovranità delle Filippine sulle Isole Kalayaan e i loro diritti nella propria Zona economica esclusiva così come definita dalle Nazioni Unite e confermata in sede di arbitrato”, si legge nel comunicato di Manila, che fa invece riferimento al nome filippino delle Isole Spratly. (Fim)