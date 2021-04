Speciale difesa: Emirati annunciano investimento da 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato un investimento di 3 miliardi di dollari in Iraq, nel quadro di un nuovo tentativo per rafforzare le relazioni economiche tra le due nazioni. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa emiratina "Wam", in occasione della visita ad Abu Dhabi del primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, che ha incontrato il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed. Gli investimenti mireranno a nuove prospettive di partnership tra i due Paesi, accelerando la crescita socio-economica e di sviluppo a sostegno del popolo iracheno. “Le due parti hanno deciso di accrescere la cooperazione economica e accelerare gli scambi commerciali e di investimento, esortando i rispettivi imprenditori a scambiarsi visite. Le parti hanno anche concordato di istituire la commissione economica iracheno-emiratina e di razionalizzare tutte le misure al servizio delle due nazioni e dei loro popoli”, si legge nella dichiarazione. L'Iraq ha elogiato l'iniziativa degli Emirati Arabi Uniti di rinnovare il minareto di Al Hadba, la grande moschea di al-Nuri e un certo numero di chiese. Le parti hanno inoltre ribadito l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, condividendo l'intelligence nella lotta al terrorismo. Al-Kadhimi e il principe ereditario hanno deciso di promuovere la cooperazione energetica, in particolare nel campo dell'energia pulita. (Res)