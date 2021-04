Speciale difesa: Qatar-Ucraina, a Doha incontro tra emiro al Thani e presidente Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Doha l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza ucraina, l'incontro è stato incentrato sulla cooperazione bilaterale tra Ucraina e Qatar, in particolare nei settori commercio, energia e difesa. "Gli interlocutori hanno notato l'importanza del mantenimento di una dinamica elevata nel dialogo politico, l'esigenza di aumentare il commercio bilaterale e rafforzare ulteriormente la cooperazione sugli investimenti", si legge nella nota della presidenza ucraina. La cooperazione nel settore dell'energia, della sicurezza alimentare, delle infrastrutture e nella cooperazione tecnico-militare sono stati i temi al centro dell'incontro. "L'Ucraina intende mantenere elevati i livelli di esportazione dei suoi prodotti agroalimentari", ha assicurato il presidente Zelensky, che sul fronte delle infrastrutture ha auspicato investimenti qatarioti per la costruzione di strade e ponti nel Paese. Anche il tema della diversificazione delle fonti energetiche e della costruzione di un terminal per il gas naturale liquefatto è stato oggetto del confronto tra Zelensky e al Thani. (Res)