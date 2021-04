Speciale difesa: ministra Difesa Germania Kramp-Karrenbauer, Pechino vuole plasmare l'ordine mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha “un piano molto ambizioso, rendere le proprie Forze armate “le più grandi e moderno del mondo”, e ha “chiaramente la pretesa di plasmare l'ordine mondiale a modo suo, costringendo i più deboli a comportarsi in un certo modo”. L'Europa e l'Occidente “non devono essere i più deboli”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto: “Non intendo limitarmi a parlare di multilateralismo, voglio consolidare e far avanzare le istituzioni in cui vive”. Secondo Kramp-Karrenbauer, “se vogliamo che il mondo futuro appaia come desideriamo noi dal lato della democrazia, dobbiamo fare qualcosa”. La Cina, ha concluso la ministra della Difesa tedesca, è “uno Stato molto consapevole del potere, non solo quando si tratta dei suoi interessi economici e del suo immediato vicinato regionale”. (Geb)