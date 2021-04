Speciale difesa: ministra Difesa Germania Kramp-Karrenbauer, Washington ora è più affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “ora certamente più affidabili”, con l'avvicendamento alla presidenza del Paese tra Donadl Trump e Joe Biden. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. Allo stesso tempo, ha evidenziato l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “anche con Biden” alla Casa Biana, per gli Uniti “le principali priorità” degli Usa “rimangono” le stesse della precedente amministrazione, per esempio la regione dell'Indo-Pacifico. Inoltre, per Kramp-Karrenbauer, “è chiaro che, nell'agenda degli Stati Uniti, la condivisione degli oneri nella Nato rimane invariata, seppure con uno stile diverso”. (Geb)