Speciale difesa: ministro Difesa Germania Kramp-Karrenbauer, aumentare spese militari per sicurezza

- La Germania deve aumentare le spese militari per “preservare” la propria sicurezza e affermare i propri interessi, non per fare “un favore agli Stati Uniti”, che insistono sul raggiungimento dell'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil in investimenti per la difesa. “Le sfide stanno crescendo: con le nuove tecnologie, sotto forma di minacce ibride, ma anche a livello regionale, ad esempio a fronte delle azioni della Russia”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. Per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), un'ulteriore ragione per aumentare gli stanziamenti per la difesa è il “confronto sistemico con la Cina”. Vi è poi da considerare che “la minaccia ibrida è forse la più grande, perché si tratta di attacchi che vengono effettuati anche dall'interno”, spesso “collegati alla Russia” come le azioni di pirateria informatica. “Se vogliamo vivere in modo sicuro e prospero, dobbiamo investire nella nostra sicurezza”, ha quindi concluso Kramp-Karrenbauer. (Geb)