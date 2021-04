Speciale difesa: ministra Difesa Germania Kramp-Karrenbauer, inaccettabili scarse risorse per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni, gli stanziamenti per la difesa saranno insufficienti e ciò è inaccettabile. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. Come evidenziato dall'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la programmazione finanziaria del governo federale per il 2021-2025, prevede che, alla fine di tale periodo, la Germania spenderà per la difesa l'1,2 per cento del Pil. “Non penso che sia accettabile perché non è abbastanza per sviluppare le nostre capacità per contrastare efficacemente le minacce”, ha evidenziato Kramp-Karrenbauer. Secondo la ministra della Difesa tedesca, “i grandi progetti per gli armamenti devono essere garantiti per il futuro” e “a sicurezza è un compito centrale per l'intero governo”. Tali iniziative includono progetti europei, che hanno “la priorità”, ha infine affermato Kramp-Karrenbauer. In particolare, si tratta del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) e del Sistema principale per il combattimento terrestre (Mgcs). Secondo la ministra della Difesa tedesca, “abbiamo bisogno di più fondi per la sicurezza della Germania e dell'Europa, dovremmo riconoscere questa realtà”. (Geb)