Speciale difesa: ministra Difesa tedesca, pronti ad agire per la libertà di navigazione

- La Germania non intende limitarsi a “parlare” della libertà delle rotte di navigazione nell'Indo-Pacifico, che è “minacciata dalla Cina”, ma è pronta ad “agire al riguardo”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. Come evidenziato dall'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la situazione nell'Indo-Pacifico riguarda “ovviamente” anche la Germania. È, infatti, nell'interesse del Paese e dell'Ue che, nella regione, vengano rispettate sia le norme interazionali sulla libertà delle rotte commerciali sia “l'integrità territoriale” dei “partner democratici” come Australia, Giappone, Corea del Sud e Singapore. Inoltre, è interesse di Berlino e dell'Ue “il rafforzamento” di tali Stati”. Per tali motivi, ha ricordato Kramp-Karrenbauer, la Germania invierà ad agosto prossimo la fregata “Hamburg” nell'Indo-Pacifico, inviando “anche un segnale agli Stati Uniti”. Con la campagna navale della “Hamburg”, la Germania intende, infatti, dimostrare che non si limita a parlare, ma “è pronta anche a fare qualcosa” per la sicurezza dell'Indo-Pacifico, “minacciata dalla Cina”. Inoltre, ha proseguito la ministra della Difesa tedesca, “per il Giappone è molto importante” che la marina federale partecipi al controllo dell'embargo dell'Onu sulle forniture di armi alla Corea del Nord. Per la sicurezza dell'Indo-Pacifico, Kramp-Karrenbauer ha, infine, dichiarato: “Voglio che non diciamo solo buone parole, ma che facciamo davvero qualcosa”. L''invio della “Hamburg” nella regione è “un passo importante in questa direzione”. (Geb)