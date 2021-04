Etiopia: inviato Ue Haavisto, importante lavorare con Arabia Saudita su risoluzione conflitto Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante che l'Unione europea lavori con l'Arabia Saudita per accelerare la risoluzione del conflitto scoppiato nella regione etiope del Tigrè, dal momento che il Regno saudita ha "buoni rapporti con tutte le parti in Africa". Lo ha detto il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, investito del ruolo di inviato dell'Unione europea in Etiopia, nel corso di un'ampia intervista rilasciata ad "Arab News" nel corso della sua visita a Riad. "Abbiamo già elogiato l'importante ruolo svolto dall'Arabia Saudita nell'accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia e anche il costante sostegno dell'Arabia Saudita al Sudan durante il suo processo di transizione. L'Arabia Saudita è un Paese che ha buoni rapporti con tutte le parti in tutta l'Africa, quindi è importante che l'Ue lavori con l'Arabia Saudita", ha detto Haavisto. Dopo la sua visita in Arabia Saudita e negli Emirati, Haavisto è ora atteso in Etiopia. (segue) (Res)