Etiopia: inviato Ue Haavisto, importante lavorare con Arabia Saudita su risoluzione conflitto Tigrè (2)

- In merito al conflitto tigrino, l'inviato Ue ha sostenuto l'importanza della cooperazione internazionale, citando i rischi di un altro conflitto in una regione in cui le controversie sono già diffuse, dalle tensioni di confine tra Sudan ed Etiopia ai disaccordi in corso tra Etiopia, Egitto e Sudan sulla realizzazione e sul funzionamento della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). "L'Unione europea ha reagito molto presto allo scontro nel Tigrè etiope e ha condannato l'uso della violenza", ha detto, ricordando la pressione rappresentata sul Sudan dai rifugiati in fuga dalle violenze tigrine e che hanno cercato riparo nel Paese vicino. Haavisto ha visitato i campi profughi sul lato sudanese all'inizio di febbraio, oltre a tenere incontri con i leader etiopi a dicembre e febbraio. Haavisto ha inoltre definito la proposta saudita per la pace in Yemen come "un'iniziativa molto positiva" e ha ribadito la condanna per gli attacchi deliberati degli Houthi contro i civili nello Yemen e in Arabia Saudita. Haavisto riferirà sul suo tour ai ministri degli Affari esteri europei durante il prossimo Consiglio Affari Esteri di aprile. (Res)