Salute: Citta metropolitana e Komen Italia annunciano nuove tappe "Carovana della prevenzione" (3)

- "Nonostante il difficile periodo di pandemia e criticità sanitaria causato dal Covid, i volontari di Komen Italia assicurano la necessaria prevenzione per le nostre concittadine – dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. Il viaggio della 'Carovana della prevenzione' arriva direttamente nei Comuni evitando le difficili code negli ospedali impegnati nella lotta contro la pandemia. Non finirò mai di ringraziare il prof. Masetti e tutti i suoi collaboratori che ci danno la possibilità di utilizzare al meglio il camper attrezzato che la Città metropolitana ha messo a disposizione. Una nota di merito va anche ai sindaci dei Comuni per l’opera di sensibilizzazione che ci aiuta a proteggere le donne del nostro territorio”. (segue) (Com)