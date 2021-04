Messico: Lopez Obrador "per ora" non si vaccina, dopo malattia ho "sufficienti" anticorpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato di avere "sufficienti anticorpi" contro il nuovo coronavirus, contratto a gennaio, e di non ritenere per il momento necessario vaccinarsi. "Sul mio caso, mi sono consultato con i medici. All'inizio due di loro mi avevano detto che mi sarei dovuto vaccinare per rinforzare i miei anticorpi", ha spiegato lunedì il capo dello stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Poi ho chiesto ai medici che mi avevano assistito in prima persona quando mi sono contagiato: hanno rivisto la mia cartella e sono arrivati alla conclusione che ho sufficienti anticorpi e non è indispensabile per il momento che mi vaccini. Non ho nessun problema di contagio e di contagiare", ha aggiunto Lopez Obrador. Il presidente, 67 anni, aveva annunciato di essere positivo al virus lo scorso 24 gennaio. Iperteso, ha sofferto un infarto nel 2013, Lopez Obrador ha mostrato "sintomi lievi" della malattia e ne è apparentemente uscito senza conseguenze. (segue) (Mec)