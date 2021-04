Polonia: Covid, 8.245 nuovi casi di contagio giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia i nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati 8.245 nelle ultime 24 ore e i morti 60. Sono i dati aggiornati dal ministero della Sanità, ripresi dal portale "Onet". Da inizio pandemia i contagi sono stati 2.456.709 e i morti 55.065. I test compiuti nell'ultima giornata sono stati 44.900, di cui 22.835 antigenici. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono al momento 33.544, ovvero 888 in più. Hanno bisogno di respiratore 3.315 pazienti, ossia 46 in più. Il numero dei nuovi contagi è inferiore del 16,73 per cento rispetto al giorno prima e del 60,5 per cento rispetto a martedì scorso. Il dato giornaliero dei decessi è invece il più basso dal 29 marzo. (Vap)