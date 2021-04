Roma: Rocca (Fd'I), il Covid viaggia sui mezzi pubblici, la conferma arriva dai Nas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Capitale nei giorni scorsi i Nas e l'Arpa Lazio hanno svolto tamponi e controlli per rilevare la presenza del Covid sui mezzi pubblici e i dati sono a dir poco allarmanti, su diversi autobus che circolano sia nel tratto urbano che extraurbano così come sulla Roma-Lido i tamponi hanno dato esito positivo, in particolare i tamponi risultati positivi alla presenza del Covid-19 erano stati prelevati da punti ritenuti sensibili, quali maniglie di apertura delle vetture, pulsanti di chiamata della fermata, barre di sostegno dei passeggeri e poggiatesta dei sedili. Per qualcuno è stata una sorpresa per noi solo la conferma di quanto stiamo denunciando da mesi, poiché i numeri delle persone che possono aver toccato quelle superfici sono incalcolabili". Lo dichiara in una nota Federico Rocca membro dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia. "Abbiamo sempre sostenuto che il virus viaggiava sui mezzi pubblici che ancora oggi vedono stipate migliaia di persone soprattutto durante le ore di punta ma Roma Capitale e il sindaco Raggi sono rimasti insensibili a queste segnalazioni, per non parlare del governo che avrebbe dovuto lanciare un piano straordinario, con relativi fondi, per aumentare il Tpl e dotare tutti i mezzi e le stazioni di adeguati dispositivi di sanificazione". (segue) (Com)