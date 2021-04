Roma: Rocca (Fd'I), il Covid viaggia sui mezzi pubblici, la conferma arriva dai Nas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' solo grazie a Fd'I se nell'ultima finanziaria sono stati stanziati dei fondi per impiegare i bus turistici a supporto delle normali linee ma non bastano, poiché sono ancora pochi e le immagini che riceviamo ogni giorno ne sono la riprova - continua Rocca -. Mentre la Raggi annuncia centinaia di nuovi bus, quando per ora ne abbiamo viste poche decine e il governo continua con il suo accanimento verso ristoranti, bar e palestre, ritenendoli gli unici luoghi di diffusione del contagio, ogni giorno milioni di italiani sono esposti a questo rischio contagio su autobus, metropolitane e treni. La strategia adottata dal Campidoglio, dalla Regione e dal Governo, qualora ve ne fosse una - conclude Rocca - si è rivelata completamente fallimentare e soprattutto ottusa perché hanno continuato a guardare da una sola parte perdendo di vista i veri luoghi sensibili per prevenire e contrastare il contagio". (Com)