Sanità: Cgil, nuovo ospedale di Rieti oggi iniziativa on line

- "Nel dpcm relativo ai nuovi investimenti sulla sanità sono stati stanziati 179 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Rieti". Così, in una nota, la segretaria generale della Cgil di Rieti Roma Est Valle dell'Aniene Barbara Di Tomassi. "È l'occasione - continua - che ci consente di discutere su come immaginiamo la sanità nel prossimo futuro a Rieti: i nuovi bisogni emersi con la pandemia e quindi una più efficace assistenza domiciliare integrata con l'assistenza sanitaria, di prossimità e territoriale, che decongestioni i flussi negli ospedali affidando a questi ultimi il compito di ultima analisi; il ruolo della tele medicina e quindi della digitalizzazione della sanità; le opportunità di sviluppo economico che l'edificazione del nuovo ospedale determinerà sul territorio". (segue) (Com)