Scuola: Giannelli (Anp), su screening studenti c'è problema logistico

- Sul mancato screening degli studenti "credo che ci sia sostanzialmente un problema logistico, nel senso che effettuarlo su tutta la popolazione studentesca in presenza è effettivamente un’operazione di grandi dimensioni”. Così a Buongiorno, su SkyTg24 il presidente dell’Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli. “Probabilmente – ha proseguito - i numeri degli operatori e dell'organizzazione logistica non sono ancora sufficienti per condurla, fatto sta che non si sta portando avanti, se non in realtà isolate”. (Rin)