Francia: Covid, l'uomo accusato di aver organizzato serate "clandestine" a Parigi si difende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore e collezionista francese Pierre-Jean Chalençon si difende dall'accusa di aver organizzato cene e feste eleganti a Parigi in questo periodo di crisi provocata dal coronavirus, mentre bar e ritornati sono chiusi. La polemica è scoppiata in questi ultimi giorni, dopo che l'emittente televisiva "M6" ha trasmesso un servizio realizzato con una telecamera nascosta all'interno di alcuni "ristoranti clandestini" di Parigi. Dalle immagini si intravede un ambiente festoso, con invitati eleganti in ambienti lussuosi, come il Palais Vivienne, nel cuore di Parigi, di proprietà di Chalençon. "Questa settimana ho cenato in due, tre ristoranti clandestini dove c'erano anche dei ministri", afferma Chalençon in un audio inserito all'interno del servizio, che presenta l'uomo come organizzatore degli eventi. "Non organizzo cene, né serate. Non organizzo assolutamente niente al Palais Vivienne o altrove", ha detto questa mattina Chalençon ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Conosciuto per essere un collezionista di oggetti legati alla figura di Napoleone, l'uomo ha spiegato di essere stato vittima di un "enorme pesce d'aprile che ha funzionato". "Questo Chalençon ha mentito poi ha ritratto per farsi una falsa pubblicità, una pubblicità che potrebbe costargli cara", ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1". (Frp)