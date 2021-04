Roma: Politi (Lega), velocizzare vaccinazioni anti Covid per autisti Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di quanto appreso dagli ultimi controlli dei Nas effettuati sui mezzi pubblici di Roma e sulla linea ferroviaria di Ostia, il pericolo di contrarre il coronavirus è quanto mai reale. I numeri parlano chiaro: ogni 5 autobus sono state riscontrate almeno 10 positività al Covid sulle parti comuni, maniglie, pulsanti e corrimano. Vista l'alta possibilità di ammalarsi in servizio ci corre l'obbligo di sollecitare la vaccinazione degli autisti del trasporto pubblico". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Certo il problema di contrarre il virus sui mezzi pubblici, l'abbiamo più volte sottolineato, andrebbe affrontato in modo più efficace fornendo maggiori mezzi di trasporto nella turnazione e garantendone la sanificazione, pertanto presenteremo un atto in aula Giulio Cesare per chiedere una più ampia disinfezione giornaliera dei mezzi a tutela degli autisti e degli utenti - aggiunge -. Nella Capitale i cittadini vengono costretti come sardine nei mezzi pubblici senza alcuna tutela sanitaria, è ora che si prenda atto che occorre salvaguardare la salute dei viaggiatori e degli autisti che continuano a garantire un servizio fondamentale per la città, spesso in situazioni lavorative ampiamente disagiate", conclude.(Com)