- Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica un video su Twitter del terremoto che colpì L'Aquila e commenta: "Per non dimenticare la devastazione e il dolore di quella notte di 12 anni fa, nel ricordo commosso delle 309 vittime, dei feriti, dei nostri connazionali che persero tutto e non si arresero, con l’abbraccio di tutti gli italiani, con L'Aquila nel cuore". (Rin)