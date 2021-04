Imprese: Renesas produrrà chip per auto presso uno stabilimento alternativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante sostenere gli sforzi dell'azienda per riprendersi dall'incendio, perché potrebbero esserci gravi ricadute economiche e sociali per il Giappone", ha avvertito Kozumi Nishikawa, funzionario del ministero dell'Economia giapponese responsabile del settore tecnologico. Il sostegno del governo giapponese non dovrebbe tradursi in aiuti finanziari, ma in una accelerazione dei processi burocratici legati all'acquisizione dei nuovi macchinari produttivi. Nonostante l'intervento del governo giapponese, però, la sostituzione dei mezzi produttivi distrutti e danneggiati dall'incendio potrebbe richiedere mesi; nel frattempo, il costruttore sudcoreano di automobili Hyundai Corp, sinora tra i meno interessati dalla penuria globale di semiconduttori, ha annunciato che dal mese di aprile sarà costretto a sua volta a ridurre la produzione. (Git)