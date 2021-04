Milano: al Monumentale quattro edicole a bando e nuovi capolavori svelati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda, le straordinarie scoperte avvenute durante la mappatura delle opere effettuata dal curatore artistico Sergio Rebora". I quattro monumenti funerari (edicole) di altissimo pregio dichiarati decaduti e quindi nuovamente disponibili sono ex Valdani, ex Coulliaux, ex Bardelli ed ex Pozzi, il cui valore complessivo supera il milione e 400mila euro e che nei prossimi mesi potrebbero diventare per la prima volta protagoniste di un bando pubblico. Le ultime assegnazioni sono avvenute nel 2020 (edicola ex Fucigna) e nel 2018 (edicola Moretti) al valore record di 900mila euro. La mappatura generale delle sepolture effettuata dal curatore Sergio Rebora ha rivelato un'opera inedita di Leonardo Bistolfi, il più grande scultore italiano attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo, presente al Monumentale con altre dieci opere tra cui "Il Sogno" (1900), realizzato per la tomba di Erminia Vogt Cairati. L'opera ritrovata è stata eseguita per la nobildonna Elisa Friggieri Melato, madre dell'attrice di prosa Maria Melato, ritenuta dalla critica seconda solo a Eleonora Duse. Datato 1927, il monumento si compone di un grande bassorilievo in bronzo raffigurante la defunta a figura intera, in piedi, come se fosse un ritratto pittorico. Il lavoro svolto dalle due catalogatrici, invece, ha messo in luce sculture e dipinti non conosciuti o non più visibili da tempo, sfuggiti anche a precedenti cataloghi e inventari. Per esempio, l'edicola "Dall'Acqua", situata all'interno della Necropoli, progettata da Carlo Maciachini. Come già noto nel 1886, all'interno dell'edificio venne traslato da Villa Milesi di Vanzago un monumento appartenente alla stessa famiglia, la celebre stele di Antonietta Milesi Gabrini, scolpita da Antonio Canova nel 1816. Non è invece mai stato menzionato un altro monumento significativo, quello dei bambini, originariamente collocato sul Rialzato di Ponente nello stesso Monumentale. (segue) (Com)