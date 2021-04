Milano: al Monumentale quattro edicole a bando e nuovi capolavori svelati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delicata croce in marmo è opera dello scultore Lorenzo Vela, fratello di Vincenzo, autore – tra le altre opere – delle decorazioni del Salone della Commissione di Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, la Ca' de Sass. Ma ritrovamenti importanti sono avvenuti anche in occasione di ricognizioni del curatore all'interno di spazi di deposito in cui sono state ubicate parti scultoree o di elementi decorativi di monumenti rimossi a suo tempo dalle loro posizioni originarie per ragioni diverse. Qui è stata rinvenuta una coppia di capolavori di Adolfo Wildt, uno degli autori più amati dai visitatori del Monumentale, che rappresenta l'autoritratto dell'artista e il ritratto di sua moglie Dina. Si tratta delle versioni in marmo in origine collocate sul monumento progettato da Giovanni Muzio per i coniugi Wildt, in seguito rimosse e sostituite da fusioni in bronzo, maggiormente resistenti alle intemperie e al degrado ambientale. Delle due sculture si conoscono altre versioni conservate in collezioni private. In attesa di poter riprendere a pieno l'attività di visite tematiche, passeggiate e iniziative rivolte a turisti e milanesi, è sempre possibile consultare il sito dedicato per scoprire tutte le bellezze racchiuse all'interno del Museo a Cielo Aperto. (Com)