Vaccino: Ronzulli (FI), obiettivo è immunità di gregge entro fine estate

- Per Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, "con l'arrivo del generale Figliuolo si è avuta una forte accelerazione della campagna vaccinale che adesso è meglio organizzata dal punto di vista della logistica. Si è data una risposta di tipo militare, si sa chi fa cosa - ha aggiunto la parlamentare -, in pochi giorni si sono realizzati 2000 punti vaccinali in più e c'è collaborazione tra tutte le istituzioni - pubbliche, private, civili, militari, protezione civile e volontari - che concorrono ad aumentare il numero delle somministrazioni". Intervenendo a Skytg24, l'esponente di FI ha continuato: "Tra un po', come chiedeva Forza Italia, si aggiungeranno anche 70 mila farmacisti che consentiranno di procedere con ancora maggiore velocità verso l'obiettivo di raggiungere un'immunizzazione di gregge entro la fine dell'estate con l'80 per cento della popolazione vaccinata. Un obiettivo raggiungibile anche perché a breve arriveranno nuove dosi di vaccino, 7 milioni entro aprile, tra cui il Johnson and Johnson che è monodose e che quindi - ha concluso Ronzulli - potrà imprimere una nuova accelerazione". (Rin)